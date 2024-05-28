"Епіцентр" виплатить компенсацію родинам загиблих внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові

Росіяни поцілили КАБом по "Епіцентру" у Харкові, внаслідок чого постраждало близько 50 осіб. Представники гіпермаркету оголосили про надання допомоги родинам загиблих.

Якою буде компенсація

Станом на тепер, відомо, що виплати отримають родини загиблих. Їм нададуть 1 мільйон гривень, а також компенсують витрати, пов'язані з похороном.

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Юлія Чудновець Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю у "Епіцентрі" Ми в "Епіцентрі" розуміємо, що є люди, яким підтримка зараз потрібна найбільше – родини загиблих та постраждалих. Тому хочемо сказати: "Рідні, ми з вами!".

Родини загиблих, де є неповнолітні діти, отримають додаткову допомогу. "Епіцентр" виплачуватиме їм щомісячно 10 тисяч гривень на кожну неповнолітню особу, поки вона не досягне 18 років.

Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію,

– зазначила Чудновець.

Які наслідки удару

Росіяни продовжують завдавати удари по цивільних об'єктах. 25 травня вони поцілили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. У цей момент, всередині приміщення перебувало близько 200 людей.

На момент написання публікації, відомо про 48 постраждалих. Встановлено, що загинуло 17 людей, з них ідентифікували 16. Пошуки тривають. Деякі працівники та відвідувачі гіпермаркету, дотепер вважають зниклими безвісти.