Яку суму потрібно мати, аби відкрити власну справу

Багато хто мріє про відкриття власної справи. На практиці стати бізнесменом доволі важко. Зокрема, тому, що потрібно набути значний початковий капітал і бути готовим до ризиків.

Який капітал потрібен для відкриття бізнесу

Бізнесменка Марія Мулява у коментарі 24 Каналу зауважила, що будь-який посередницький бізнес не вимагає вагомих капітальних інвестицій.

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Також невеликі початкові вливання потрібні для реалізації справи, де необхідне використання власних професійних навичок. Як приклад Мулява навела IT.

Марія Мулява Виконавчий директор компанії GTL В кожній країні є мінімальний капітал, який ти повинен принести при реєстрації компанії. І дуже часто цей мінімальний статутний капітал є зовсім невеликий. Це може бути навіть до 500 євро по різних країнах. Звичайно, залежно від видів діяльності.

Мулява наголошує, що, аби починати бізнес потрібно мати у кишені принаймні 50 тисяч євро, оскільки необхідно покрити такі витрати:

реєстраційні формальності;

набір персоналу;

зарплати для працівників на перші декілька місяців.

А от підприємець Антон Подільчак у коментарі 24 Каналу сказав, що капітал для мікробізнесу може бути значно меншим – 200 – 300 тисяч гривень.

Антон Подільчак Голова координаційної ради Західноукраїнського офісу EBA, директор компанії EPS Де є можливість інвестування, то можна починати насправді із 400 – 500 тисяч гривень. В основному це буде або сервісні послуги, або ж виробництво монопродукту,.

Зверніть увагу! Подільчак радить звернути увагу на міжнародні проєкти та державні програми для бізнесу. Таким чином можна знайти капітал для започаткування та підтримки бізнесу.