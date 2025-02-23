Який капітал потрібен для відкриття бізнесу
Бізнесменка Марія Мулява у коментарі 24 Каналу зауважила, що будь-який посередницький бізнес не вимагає вагомих капітальних інвестицій.
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Також невеликі початкові вливання потрібні для реалізації справи, де необхідне використання власних професійних навичок. Як приклад Мулява навела IT.
В кожній країні є мінімальний капітал, який ти повинен принести при реєстрації компанії. І дуже часто цей мінімальний статутний капітал є зовсім невеликий. Це може бути навіть до 500 євро по різних країнах. Звичайно, залежно від видів діяльності.
Мулява наголошує, що, аби починати бізнес потрібно мати у кишені принаймні 50 тисяч євро, оскільки необхідно покрити такі витрати:
- реєстраційні формальності;
- набір персоналу;
- зарплати для працівників на перші декілька місяців.
А от підприємець Антон Подільчак у коментарі 24 Каналу сказав, що капітал для мікробізнесу може бути значно меншим – 200 – 300 тисяч гривень.
Де є можливість інвестування, то можна починати насправді із 400 – 500 тисяч гривень. В основному це буде або сервісні послуги, або ж виробництво монопродукту,.
Зверніть увагу! Подільчак радить звернути увагу на міжнародні проєкти та державні програми для бізнесу. Таким чином можна знайти капітал для започаткування та підтримки бізнесу.