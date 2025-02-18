Портал DOU оприлюднив актуальний рейтинг ТОП-50 українських IT-компаній за кількістю фахівців. Дані охоплюють айтівців, які працюють в Україні та за кордоном, але продовжують сплачувати податки в країні, інформує 24 Канал.

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Довідково. До списку увійшли 24 компаній, одна аутстафінгова, 19 продуктових і 5 гібридних.

Кількість IT-фахівців у ТОП-50 компаній становить 79,6 тисяч. У другому півріччі 2024-го відтік кадрів склав 858 осіб (-1,07%), що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення.

За підсумками 2024 року, скорочення персоналу у рейтингових компаніях сягнуло 2 тисячі фахівців, тоді як 2023 році показник був у 5 разів вищим і станови 10 тисяч працівників.

Кількість технічних спеціалістів в 50 найбільших компаній / Інфографіка DOU

Ключові причини відтоку кадрів

Серед причин відтоку кадрів, аналітики назвали легалізацію релокованих спеціалістів за кордоном (майже у половині компаній), скорочення фахівців на бенчі (у 10 компаніях), реструктуризацію (у 6 компаніях).

Водночас фіксують позитивну тенденцію – компанії стали активніше запускати нові продукти (12 випадків у другому півріччі проти 8 у першому) та виходити на міжнародні ринки (6 компаній).

Хто наймає, а хто скорочує

Попри загальне скорочення, у другій половині 2024 року компанії почали більше наймати. Всього в IT-індустрії додалося 7,2 тисяч нових фахівців, що на 1,7 тисяч більше, ніж у першому півріччі.

ТОП-5 найбільших IT-компаній України:

EPAM – 9 570 спеціалістів (-30 за пів року) SoftServe – 7 279 спеціалістів (-56) GlobalLogic – 5 660 спеціалістів (-366) Ajax Systems – 4 160 спеціалістів (+749) Luxoft – 3 200 спеціалістів (-200)

Серед лідерів тільки Ajax Systems змогла суттєво збільшити штат. Інші компанії продовжують втрачати працівників, хоча темпи скорочень зменшуються.

ЛІдери зростання на ІТ-ринку / Інфографіка DOU

Український IT-ринок поступово стабілізується, а деякі компанії починають розширення, що може свідчити про майбутнє пожвавлення в індустрії.