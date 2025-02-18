Портал DOU обнародовал актуальный рейтинг ТОП-50 украинских IT-компаний по количеству специалистов. Данные охватывают айтишников, которые работают в Украине и за рубежом, но продолжают платить налоги в стране, информирует 24 Канал.

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Справочно. В список вошли 24 компании, одна аутстафинговая, 19 продуктовых и 5 гибридных.

Количество IT-специалистов в ТОП-50 компаний составляет 79,6 тысяч. Во втором полугодии 2024-го отток кадров составил 858 человек (-1,07%), что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения.

По итогам 2024 года, сокращение персонала в рейтинговых компаниях достигло 2 тысячи специалистов, тогда как 2023 году показатель был в 5 раз выше и составил 10 тысяч работников.

Количество технических специалистов в 50 крупнейших компаний / Инфографика DOU

Ключевые причины оттока кадров

Среди причин оттока кадров, аналитики назвали легализацию релоцированных специалистов за рубежом (почти в половине компаний), сокращение специалистов на бенче (в 10 компаниях), реструктуризацию (в 6 компаниях).

В то же время фиксируют положительную тенденцию – компании стали активнее запускать новые продукты (12 случаев во втором полугодии против 8 в первом) и выходить на международные рынки (6 компаний).

Кто нанимает, а кто сокращает

Несмотря на общее сокращение, во второй половине 2024 года компании начали больше нанимать. Всего в IT-индустрии прибавилось 7,2 тысяч новых специалистов, что на 1,7 тысяч больше, чем в первом полугодии.

ТОП-5 крупнейших IT-компаний Украины:

EPAM – 9 570 специалистов (-30 за полгода) SoftServe – 7 279 специалистов (-56) GlobalLogic – 5 660 специалистов (-366) Ajax Systems – 4 160 специалистов (+749) Luxoft – 3 200 специалистов (-200)

Среди лидеров только Ajax Systems смогла существенно увеличить штат. Другие компании продолжают терять работников, хотя темпы сокращений уменьшаются.

Лидеры роста на ІТ-рынке / Инфографика DOU

Украинский IT-рынок постепенно стабилизируется, а некоторые компании начинают расширение, что может свидетельствовать о будущем оживлении в индустрии.