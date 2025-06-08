Попит зміщується до дешевших авто: українці шукають машини до 3000 доларів

У травні 2025 року найбільша кількість оголошень про продаж вживаних легкових авто в Україні припала на найдоступніші цінові сегменти.

Ціновий сегмент авто

Як повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА), 10,4% пропозицій стосувалися авто вартістю від 1000 до 2000 доларів, ще 9% – у діапазоні 2000 – 3000 доларів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Попит на нові електромобілі зріс удвічі: ТОП-10 авто, які купують найчастіше

Активність також зосереджена в середньому бюджетному сегменті – 3000 – 6000 доларів, на який припадає понад 25% оголошень. Водночас преміум-сегмент (від 20 000 доларів) показує позитивну динаміку: частка таких оголошень зросла на 1,1% — до 9,4%. Експерти пов'язують це з появою новіших авто з Європи та США.

Натомість середньоціновий сегмент (7000 – 15 000 доларів) дещо втрачає позиції – попит зміщується як у бік економнішого вибору, так і у "вищу" категорію.

Розріз типів двигунів

Найдешевші – авто з газобалонним обладнанням. Їх середня ціна становила 2550 доларів, що на 150 доларів менше, ніж у березні.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими – середня ціна 5950 доларів, незначне зниження на 50 доларів.

Дизельні легковики подорожчали – 7400 доларів у середньому, що на 200 доларів більше.

Гібриди (усі типи: HEV, MHEV, PHEV) зафіксували найсуттєвіше падіння – середня ціна впала до 13 000 доларів (-900 доларів). Проте цей сегмент поки малочисельний – лише 1,2% ринку.

Зауважте. Така динаміка свідчить про широке розшарування попиту – від максимально бюджетних варіантів до поступового збільшення інтересу до авто вищого класу.