Як зріс попит на електрокари
Якщо порівнювати з травнем минулого року, попит на нові електрокари зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року – на 35%, повідомляє "Укравтопром", інформує 24 Канал.
Дивіться також До 2030 кожне друге авто може бути електричним – прогноз IEA
При цьому, основна кількість зареєстрованих нових BEV становили легкові авто – 1238 одиниць, що на 91% більше, ніж в травні 2024 року. На ринку нових комерційних автокарів реалізовано 19 авто – вчетверо більше, ніж торік.
ТОП–10 нових електромобілів:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 одиниць;
- BYD Song Plus EV – 210 одиниць;
- HONDA eNS1 – 188 одиниць;
- BYD Sea Lion 07 – 61 одиниць;
- ZEEKR 7X – 55 одиниць;
- ZEEKR 001 – 52 одиниць;
- AUDI Q4 e–tron – 52 одиниць;
- HONDA M–NV – 44 одиниць;
- VOLKSWAGEN iD.4 – 34 одиниць;
- BYD Yuan Plus – 28 одиниць.
Зауважте. З початку року було куплено понад 4,2 тисячі нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.