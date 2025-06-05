Как вырос спрос на электрокары
Если сравнивать с маем прошлого года, спрос на новые электрокары вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 года – на 35%, сообщает "Укравтопром", информирует 24 Канал.
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При этом, основное количество зарегистрированных новых BEV составляли легковые авто – 1238 единиц, что на 91% больше, чем в мае 2024 года. На рынке новых коммерческих автокаров реализовано 19 авто – вчетверо больше, чем в прошлом году.
ТОП–10 новых электромобилей:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 254 единиц;
- BYD Song Plus EV – 210 единиц;
- HONDA eNS1 – 188 единиц;
- BYD Sea Lion 07 – 61 единиц;
- ZEEKR 7X – 55 единиц;
- ZEEKR 001 – 52 единиц;
- AUDI Q4 e–tron – 52 единиц;
- HONDA M–NV – 44 единиц;
- VOLKSWAGEN iD.4 – 34 единиц;
- BYD Yuan Plus – 28 единиц.
Обратите внимание. С начала года было куплено более 4,2 тысячи новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.