Ценовой сегмент авто

Как сообщает Институт исследования авторынка (ИДА), 10,4% предложений касались авто стоимостью от 1000 до 2000 долларов, еще 9% – в диапазоне 2000 – 3000 долларов, информирует 24 Канал.

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Активность также сосредоточена в среднем бюджетном сегменте – 3000 – 6000 долларов, на который приходится более 25% объявлений. В то же время премиум-сегмент (от 20 000 долларов) показывает положительную динамику: доля таких объявлений выросла на 1,1% - до 9,4%. Эксперты связывают это с появлением новых авто из Европы и США.

Зато среднеценовой сегмент (7000 – 15 000 долларов) несколько теряет позиции – спрос смещается как в сторону экономного выбора, так и в "высшую" категорию.

Разрез типов двигателей

Самые дешевые – авто с газобаллонным оборудованием. Их средняя цена составила 2550 долларов, что на 150 долларов меньше, чем в марте.

Бензиновые авто остаются самыми популярными – средняя цена 5950 долларов, незначительное снижение на 50 долларов.

Дизельные легковушки подорожали – 7400 долларов в среднем, что на 200 долларов больше.

Гибриды (все типы: HEV, MHEV, PHEV) зафиксировали существенное падение – средняя цена упала до 13 000 долларов (-900 долларов). Однако этот сегмент пока малочисленный – только 1,2% рынка.

Заметьте. Такая динамика свидетельствует о широком расслоении спроса – от максимально бюджетных вариантов до постепенного увеличения интереса к авто высшего класса.