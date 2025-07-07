В Україні відкрили онлайн-маркетплейс зброї: ЗСУ замовлятимуть дрони напряму

В Україні запрацювала нова цифрова платформа DOT-Chain Defence, яка має спростити та прискорити процес постачання зброї для Сил оборони. Сервіс працює як маркетплейс – бригади ЗСУ зможуть самостійно замовляти потрібне обладнання.

"Маркетплейс" зброї для армії – як працюватиме

У межах пілотного проєкту участь у системі беруть 10 бригад, а Міністерство оборони вже виділило 1 мільярд гривень Агенції оборонних закупівель для забезпечення перших замовлень, про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 7 липня, інформує 24 Канал.

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Перший етап передбачає закупівлю FPV-дронів, надалі платформа охоплюватиме інші види БПЛА, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) та роботизовані комплекси.

Кожна військова частина отримає можливість самостійно обирати необхідне обладнання згідно з бойовими завданнями. У свою чергу, Агенція оборонних закупівель відповідатиме за фінансування та логістику без зайвої бюрократії.

Чому це важливо

У Міноборони сподіваються, що завдяки DOT-Chain Defence терміни постачання можуть скоротитися з кількох місяців до всього кількох тижнів.

Зауважте. Цифрову модель постачання створено за аналогією з системою харчування для армії, яка вже довела свою ефективність в умовах війни.