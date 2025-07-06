Ці дані видання отримало від неназваних військових джерел та представників промисловості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

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Яку зброю Україна, ймовірно, просила у Німеччини

Згідно з матеріалом, Україна прагне отримати від Німеччини чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, а також боєприпаси до них: 1500 ракет для комплексу середньої дальності IRIS-T SLM та 500 – для систем малої дальності IRIS-T SLS. Також Київ потребує 200 тисяч зенітних снарядів калібру 40 міліметрів, які використовуються для знищення ворожих дронів.

За даними BILD, Україна також запросила 1000 машин з протимінним захистом, 200 гусеничних бронемашин різного призначення, 30 інженерних машин для розмінування та 20 – 30 важких броньованих інженерних машин WiSENT. Також у списку – 200 позашляховиків для потреб спецпідрозділів.

Крім того, потребує 1000 GPS-глушників для перехоплення ворожих безпілотників, а також 200 мобільних радарів для наземного моніторингу й виявлення цілей.

У Міністерстві оборони Німеччини утримались від підтвердження або спростування інформації, посилаючись на міркування безпеки. Проте, як зазначає видання, уряд ФРН має як технічні, так і фінансові можливості для задоволення запиту: оборонний бюджет на підтримку України у 2025 році зріс до 8,3 мільярда євро, що на 1,2 мільярда більше, ніж торік.