Эти данные издание получило от неназванных военных источников и представителей промышленности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Какое оружие Украина, вероятно, просила у Германии

Согласно материалу, Украина стремится получить от Германии четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также боеприпасы к ним: 1500 ракет для комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 – для систем малой дальности IRIS-T SLS. Также Киев нуждается в 200 тысячах зенитных снарядов калибра 40 миллиметров, которые используются для уничтожения вражеских дронов.

По данным BILD, Украина также запросила 1000 машин с противоминной защитой, 200 гусеничных бронемашин различного назначения, 30 инженерных машин для разминирования и 20 – 30 тяжелых бронированных инженерных машин WiSENT. Также в списке – 200 внедорожников для нужд спецподразделений.

Кроме того, требует 1000 GPS-глушителей для перехвата вражеских беспилотников, а также 200 мобильных радаров для наземного мониторинга и обнаружения целей.

В Министерстве обороны Германии воздержались от подтверждения или опровержения информации, ссылаясь на соображения безопасности. Однако, как отмечает издание, правительство ФРГ имеет как технические, так и финансовые возможности для удовлетворения запроса: оборонный бюджет на поддержку Украины в 2025 году вырос до 8,3 миллиарда евро, что на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.