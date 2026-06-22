ФОПи під прицілом: податкова посилено шукає "дроблення бізнесу"

У 2026 році тема так званого "дроблення бізнесу" опинилася серед головних пріоритетів податкової служби, Бюро економічної безпеки та банківського сектору. Через це навіть цілком законна мережа ФОПів може викликати додаткові запитання контролюючих органів.

Кого найчастіше перевіряє податкова

Бізнесу все частіше пояснюють просту логіку: якщо кілька ФОПів працюють поруч, використовують один бренд, один сайт або один склад – значить, можливо, це не окремі підприємці, а великий бізнес, який нібито приховує реальні обороти, пише 7eminar.

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Багато підприємців дивуються, коли дізнаються, що в українському законодавстві немає окремого правопорушення під назвою "дроблення бізнесу". Зокрема:

У Податковому кодексі немає окремої статті про дроблення; Не передбачено спеціального штрафу; Відсутня кримінальна відповідальність саме за дроблення; Законодавство навіть не містить офіційного визначення цього поняття.

Сам факт існування кількох ФОПів не є порушенням закону. Проблеми виникають тоді, коли контролюючі органи намагаються довести інші можливі порушення – ухилення від сплати податків, приховані трудові відносини, несплату ПДВ або штучне використання спрощеної системи оподаткування.

Саме тому в інформаційному просторі дедалі частіше з'являються повідомлення про викриття мереж ФОПів, донарахування податків та відкриття кримінальних проваджень. Аналіз повідомлень податкової служби та БЕБ свідчить, що найбільшу увагу контролерів привертають:

мережі магазинів;

ресторани та заклади харчування;

кав'ярні;

продуктовий ритейл;

магазини техніки та електроніки;

квітковий бізнес;

СТО;

підприємства сфери послуг.

При цьому йдеться не лише про великі мережі з десятками торгових точок. Сьогодні запитання можуть виникнути навіть до бізнесу, який працює через два або три ФОПи в одному приміщенні.

Які ознаки "дроблення бізнесу"

На практиці інспектори складають своєрідний пазл. Одна ознака нічого не доводить. Але якщо таких ознак багато, бізнес автоматично потрапляє до зони ризику. Серед найбільш поширених критеріїв:

одна IP-адреса для подання звітності;

один бухгалтер на декілька ФОПів;

спільний сайт;

спільний бренд;

один склад;

спільні працівники;

однакові постачальники;

спільна реклама;

використання одного приміщення;

почергове використання ФОПів після досягнення лімітів обороту.

Експерти радять готуватися до можливих перевірок завчасно, а не після виникнення претензій. Кожен власник бізнесу повинен чітко відповісти на три ключові запитання:

Чому структура бізнесу побудована саме таким чином? Які функції виконує кожен ФОП або компанія? Які документи підтверджують цей розподіл діяльності?

Якщо на всі ці питання є логічні пояснення та належне документальне підтвердження, шанси успішно відстояти свою позицію значно зростають.

Отже, саме по собі "дроблення бізнесу" не є порушенням закону, а вихідний наслідок з цього у вигляді ухилення від сплати податків – так. Тому податкова та БЕБ дедалі уважніше аналізують структури, де працює кілька пов'язаних між собою ФОПів. Через це підприємцям важливо правильно організувати бізнес-процеси.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків мережею магазинів EconomClass через "дроблення бізнесу" на ФОПи, що призвело до втрат бюджету понад 38,6 мільйонів гривень.

Окремо детективи провели 23 обшуки у п’яти областях – на підприємствах, за місцями проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовуватись для координації мережі. Під час слідчих дій вилучили носії інформації, що стосуються діяльності понад 530 ФОПів.