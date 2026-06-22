Кого чаще всего проверяет налоговая

Бизнесу все чаще объясняют простую логику: если несколько ФЛП работают рядом, используют один бренд, один сайт или один склад – значит, возможно, это не отдельные предприниматели, а крупный бизнес, который якобы скрывает реальные обороты, пишет 7eminar.

Смотрите также "Дробили бизнес" через родственников-ИП: БЭБ раскрыло преступную схему в сети мини-маркетов

Многие предприниматели удивляются, когда узнают, что в украинском законодательстве нет отдельного правонарушения под названием "дробление бизнеса". В частности:

  1. В Налоговом кодексе нет отдельной статьи о дроблении;
  2. Не предусмотрен специальный штраф;
  3. Отсутствует уголовная ответственность именно за дробление;
  4. Законодательство даже не содержит официального определения этого понятия.

Сам факт существования нескольких ФЛП не является нарушением закона. Проблемы возникают тогда, когда контролирующие органы пытаются доказать другие возможные нарушения — уклонение от уплаты налогов, скрытые трудовые отношения, неуплату НДС или искусственное использование упрощенной системы налогообложения.

WhatsApp Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp Добавить

Именно поэтому в информационном пространстве всё чаще появляются сообщения о разоблачении сетей ИП, доначислении налогов и возбуждении уголовных дел. Анализ сообщений налоговой службы и БЭБ свидетельствует, что наибольшее внимание контролёров привлекают:

  • сети магазинов;
  • рестораны и заведения общественного питания;
  • кофейни;
  • продуктовый ритейл;
  • магазины техники и электроники;
  • цветочный бизнес;
  • СТО;
  • предприятия сферы услуг.

При этом речь идет не только о крупных сетях с десятками торговых точек. Сегодня вопросы могут возникнуть даже в отношении бизнеса, который работает через два или три индивидуальных предпринимателя в одном помещении.

Каковы признаки "дробления бизнеса"

На практике инспекторы складывают своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

  • один IP-адрес для подачи отчетности;
  • один бухгалтер на несколько ФЛП;
  • общий сайт;
  • общий бренд;
  • один склад;
  • общие сотрудники;
  • одни и те же поставщики;
  • совместная реклама;
  • использование одного помещения;
  • поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий. Каждый владелец бизнеса должен четко ответить на три ключевых вопроса:

  1. Почему структура бизнеса построена именно таким образом?
  2. Какие функции выполняет каждый индивидуальный предприниматель или компания?
  3. Какие документы подтверждают такое распределение деятельности?

Если на все эти вопросы есть логичные объяснения и надлежащее документальное подтверждение, шансы успешно отстоять свою позицию значительно возрастают.

Итак, само по себе "дробление бизнеса" не является нарушением закона, а вытекающее из этого последствие в виде уклонения от уплаты налогов — да. Поэтому налоговая и БЭБ всё внимательнее анализируют структуры, в которых работает несколько связанных между собой ИП. Поэтому предпринимателям важно правильно организовать бизнес-процессы.

Напомним, что недавно БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass путем "дробления бизнеса" на ФЛП, что привело к потерям бюджета в размере более 38,6 миллионов гривен.

Кроме того, детективы провели 23 обыска в пяти областях — на предприятиях, по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации сети. В ходе следственных действий были изъяты носители информации, касающиеся деятельности более 530 индивидуальных предпринимателей.