Оплата на два чеки: хто ризикує у схемі дроблення бізнесу та як її побороти

"Армія" ФОПів під дахом однієї компанії – схема, через яку Україна втрачає мільярди гривень податків. Закон напряму не карає за дроблення бізнесу, тож компанії мають досить широке поле для зловживань. Як держава бореться з ухиленням від податків й чим ризикують учасники схеми – розповідаємо далі.

Що дозволяє великому бізнесу уникати повної сплати податків?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Дивіться також Понад 200 тисяч штрафу: за що ФОПи можуть втрати сотні тисяч гривень

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними для споживача вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Зауважимо! Схему дроблення бізнеси використовують, аби через розподіл діяльності на юридичні особи чи ФОПи на спрощеній системі уникати повної сплати податків.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Без якісної податкової служби й Бюро економічної безпеки не працюватиме взагалі нічого. Законопроєкт необхідно ухвалити для повного перезавантаження податкової. Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– каже експерт.

Податковий консультант Михайло Смокович вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Що робить держава для боротьби зі схемою дроблення бізнесу?

На думку економіста Олега Гетмана, найбільшим досягненням держави у сфері боротьби з ухиленням від податків за останній рік є ухвалений закон про перезавантаження БЕБ.

Зверніть увагу! Для Бюро обрали нового голову, а вирішальну роль у цьому відіграли міжнародні експерти у складі конкурсної комісії. Нині працюють над запуском переатестації кадрів і добором нових працівників.

У 2024 році Національний банк створив рекомендації з виявлення схем ухилення від податків. Банки та фінустанови інформували про механізми дроблення бізнесу й закликали повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції з ознаками зловживань. Окрім наведеного, влада вживала й оперативних заходів, каже Олег Гетман.

Голова податкового комітету ходив різними мережами, ресторанами, збирав чеки й потім писав про це все податковій, і та дійсно вживала заходів. У такому ручному режимі щонайменше кілька великих продуктових і ресторанних мереж були налякані. Кілька з них перейшли на загальну систему замість дроблення, але всі інші не злякалися. Потрібна ціла низка заходів, щоб припинити цю схему дроблення,

– наголошує експерт.

Попри відсутність передбаченої законом відповідальності за цю схему, для її учасників все ж існують ризики. Податковий консультант Михайло Смокович говорить, що для ФОПів найбільшою небезпекою є те, що відповідальність за помилки компанії ляже на підприємця.

Не сплатити податки або сплатити замало, припуститися помилки й потім відповідальність за це нестиме сам підприємець. І штрафи нарахують не за провину людини, бо не вона вела цю бізнес-діяльність, але відповідальність буде на ній. Тому підприємці, які погоджуються за якусь фіксовану плату на участь у такій системі роботи, ризикують, що податкова буде запитувати за порушення з них,

– підсумував експерт.

Що держава має зробити для припинення схем дроблення бізнесу?

Україна потребує змін законодавства й податкового кодексу, аби ефективніше боротися зі схемами для мінімізації оподаткування, говорить експерт Михайло Смокович. У цій сфері працює служба фінансового моніторингу, проте її робота спрямована на викриття наявних зловживань. Зусиль також варто докладати, аби зменшувати можливості ухилення від податків.

Фінмоніторинг відстежує групи пов'язаних компаній через спільних бухгалтерів, контрагентів і транзакції. У нього здебільшого вже є дані, але тут недостатньо просто фінмоніторингу. Потрібно вносити кардинальні зміни в законодавство й податковий кодекс, щоб не було можливості так працювати й була більша відповідальність. Щоб податкова могла не тільки виявити цю систему, але швидко й законно довести її незаконність, і притягнути до відповідальності,

– каже податковий консультант.

Як приклад стимулювання прозорої роботи бізнесу Михайло Смокович називає Дію. City. Створивши правовий та податковий простір для IT-компаній, держава запропонувала вигідні умови для легальної роботи у цій сфері. Це прибрало потребу оформлення ФОПів і скоротило можливості для зловживань.

Економіст Олег Гетман вважає, що знизити інтерес великого бізнесу до схеми дроблення можна, змусивши ФОП та ТОВ видавати всі фіскальні чеки, а не тільки 10%. Для цього існує низка механізмів, які передбачають залучення споживачів і якими користуються у світі:

"лотерея" фіскальних чеків, між учасниками якої регулярно розігрують призи за реквізитами чеків;

кешбек для споживача за надсилання звернень у податкову при виявленні нефіскального чека;

повернення відсотка від всіх покупок за підсумком року, якщо всі чеки зареєстровані покупцем у спеціальній базі.

На думку економіста, державі варто запустити хоча б один-два види такого стимулювання, аби ефективніше боротися з тіньовим бізнесом.

Зауважимо! Державна податкова служба розробила законопроєкт про розіграші чеків з описом концепції та порядком проведення лотерей. У разі його ухвалення Уряд та Міністерство фінансів деталізує механізм реалізації програми.

Ще одним інструментом у боротьбі з ухиленням від податків може стати зміна підходу до визначення ключових показників ефективності (KPI) Бюро економічної безпеки, митниці та податкової.

Олег Гетман говорить, що аналітичні центри Економічної експертної платформи разом із депутатами підготували два законопроєкти щодо оновлення індикаторів роботи для цих органів.

Якщо зараз головний KPI – це виконувати план, що породжує тиск на бізнес, витискання з нього білого податку тощо, то наші KPI якраз прибирають будь-які плани. Вони спрямовані на Tax Gap – податкові розриви, втрачені податки й рівень тіньової економіки. Тобто що гірше працюють ці органи, то більша тіньова економіка, що краще – то вона менше. Це наш головний KPI,

– наголошує економіст.

Водночас варто вдосконалювати сервіси, аби покращувати взаємодія бізнесу з БЕБ, податковою та митницею.

створює нерівні умови на ринку. Про свою зацікавленість у детінізації ринку роздрібної торгівлі України заявила Європейська Бізнес Асоціація, яка звернулася до держави щодо проблеми дроблення бізнесу. Компанії-члени Асоціації наголосили, що ця схема призводить до суттєвих втрат надходжень податків і

Щоб розв'язати цю проблему, бізнес запропонував:

заборони використання спрощеної системи оподаткування для дроблення великих груп компаній;

запровадити штрафи за зловживання спрощеною системою;

наділити банки повноваженнями виявляти пов’язані групи ФОПів та регулярно інформувати контролюючі органи про ризикові операції.

Зверніть увагу! Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що система єдиного податку в Україні потребує реформування за польською моделлю. Його планують здійснювати після завершення повномасштабної війни. Суть реформи полягає в тому, щоб унеможливити користування великого бізнесу системою єдиного податку.