Два тютюнових гіганти стали спонсорами війни проти України

НАЗК внесло дві потужні тютюнові компанії до списку міжнародних спонсорів війни проти України. Вони досі працюють на російському ринку та сплачують податки до бюджету агресора.

Йдеться про Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії займають провідні позиції на російському ринку.

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НАЗК внесло дві компанії до списку спонсорів війни

Зокрема, у НАЗК наголошують, що Philip Morris International – це один із найбільших платників податків у Росії, який веде свій бізнес з допомогою афілійованих фірм. Компанії належать такі тютюнові бренди: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS.

Загалом інвестиції Philip Morris International у бізнес в Росії уже перетнув позначку у 2 мільярди доларів. Ба більше, за 2022 рік компанія суттєво збільшила свій виторг – до 140,3 мільярда рублів. Тоді як чистий прибуток склав 48,2 мільярда рублів. Сума податку на прибуток до бюджету Росії становила понад 136 мільйонів доларів.