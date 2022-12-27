Ковдра-пастка: ритейлер Target відкликав понад 200 тисяч одиниць товарів після смерті двох дітей

Американський ритейлер Target вилучив з продажу близько 204 тисячі дитячих ковдр й закликав покупців, які вже придбали товар, негайно його повернути. У квітні двоє дівчаток віком 4 та 6 років залізли всередину ковдри й загинули унаслідок асфіксії.

Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) спільно з керівництвом мережі Target наприкінці грудня закликали покупців припинити використовувати ковдри бренду Pillowfort та повернути їх в один з універмагів ритейлера, щоб отримати відшкодування коштів. Ці ковдри були у продажу винятково фізичних та онлайн-магазинів Target з грудня 2018 по вересень 2022 року.

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Смертельних випадків могло бути більше

Як наголосили у CPSC, окрім випадку смерті дівчаток у Кемп-Лежен, Північна Кароліна, мережа Target отримала щонайменше чотири повідомлення від споживачів про небезпечність ковдри Pillowfort.

Так, діти розстібали застібки чохла ковдри, залазили всередину, після чого потрапляли у пастку, і змогли вибратися лише завдяки допомозі дорослих.

Дитяча ковдра Pillowfort загрожує ризиком подібних смертей, оскільки дитина може опинитися у пастці, якщо розстібне застібку та залізе всередину,

– констатували у CPSC.

До слова, ці ковдри раніше продавалися в універмагах та онлайн-магазинах Target за ціною 40 доларів. Вони важать 2,7 кілограма, довжина сягає 152 сантиметрів, а ширина – 101 сантиметр. Товар має вісім різних кольорів та принтів, комплектується водонепроникним чохлом.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття та підтримку родині, яка втратила своїх близьких (дівчаток 4 і 6 років – ред. 24 канал). У співробітництві з CPSC та виробником товару ми ініціюємо повне відкликання ковдр Pillowfort і запускаємо активний процес інформування споживачів про потенційну небезпеку цього продукту,

– заявив представник мережі Target Джо Унгер.

Представник ритейлера додав, що керівництво Target відреагувало максимально швидко, як тільки стало відомо про небезпеку ковдр. За словами Унгера, цей товар універмаги мережі негайно вилучили з продажу.