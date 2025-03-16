Які статки має Джеф Безос та як він їх заробив

Джеф Безос – один із найвідоміших американських бізнесменів, відомий як засновник і колишній генеральний директор компанії Amazon. Його статки роблять його одним із найбагатших людей у світі.

Amazon – бізнес у гаражі

Бізнесмен народився 12 січня 1964 року в Альбукерке, Нью-Мексико. У 1986 році закінчив Прінстонський університет зі ступенями в галузі електротехніки та комп'ютерних наук, повідомляє 24 Канал.

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Після випуску працював на Уолл-стріт у різних фінансових компаніях. У 1994 році він вирішив залишити стабільну кар'єру, щоб заснувати власну компанію. Він залишив свою високооплачувану посаду у хедж-фонді D.E. Shaw і переїхав до Сіетла.

У тому ж році Безос заснував Amazon, що спершу задумувався як онлайн-книгарня. Причому, створив він його у гаражі свого будинку. У липні 1995 року Amazon здійснив свій перший продаж книги, а через кілька років перетворився на глобальну платформу роздрібної торгівлі, пропонуючи широкий спектр товарів та послуг.

Зауважте! Amazon є найбільшою інтернет-компанією за доходами та найбільшим постачальником хмарних інфраструктурних послуг через свій підрозділ Amazon Web Services.

Інвестиції та любов до ризику

Безос відомий своїм прагненням до експериментів і готовністю ризикувати. Він інвестував мільярди у нові технології, включаючи штучний інтелект, роботизовані склади та дрони для доставки.

Також він запустив Amazon Go – магазин без касирів, що працює на основі технології комп'ютерного зору.

Інші бізнеси Безоса

У 2013 році Безос придбав The Washington Post, бажаючи зберегти незалежність газети та впровадити сучасні цифрові стратегії. Окрім цього, він заснував Blue Origin – космічну компанію, яка має на меті зробити космічні подорожі доступними для всіх. ​

До слова! У 2021 році Безос залишив пост генерального директора Amazon, передавши керівництво Енді Джассі, але залишився виконавчим головою ради директорів. Він продовжує займатися розвитком Blue Origin, благодійними проєктами та інвестиціями у майбутнє технологій.

Статки Безоса зараз

​Станом на липень 2024 року, статки Джеффа Безоса оцінювалися у 216,5 мільярда доларів США. Крім того, у травні 2024 року він опинився на першому місці в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. У рейтингу він витіснив Бернара Арно та Ілона Маска.