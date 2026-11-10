"Вдарив" ймовірний роман зі шпигункою: очільник Nvidia втратив 7 мільярдів доларів за пів години

Статки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга різко скоротилися після падіння акцій компанії на тлі скандалу навколо його особистого життя. За перші пів години торгів мільярдер втратив мільярди доларів, а в рейтингу найбагатших людей світу тимчасово опустився за межі першої десятки.

На скільки скоротилися статки Дженсена Хуанга

9 листопада акції Nvidia почали торгову сесію зі значного падіння. Це безпосередньо вплинуло на особистий капітал Дженсена Хуанга, який володіє часткою в компанії – його статки зменшилися зі 162,2 мільярда доларів до 154,7 мільярда доларів, пише Hindustan Times.

Під час відкриття біржі падіння акцій ненадовго спричинило ще більші втрати: за оцінками Forbes, зі статків Хуанга зникло 10,3 мільярда доларів. Через це він тимчасово вибув із десятки найбагатших людей світу.

Станом на вівторок, 10 листопада, Хуанг повернувся до першої десятки рейтингу Forbes, посівши 10-те місце зі статками 155,4 мільярда доларів. Перед цим він був восьмим, але поступився позиціями Воррену Баффету з Berkshire Hathaway та Ларрі Еллісону з Oracle.

На тлі падіння акцій змінилася і ринкова вартість самої Nvidia:

у п'ятницю компанію оцінювали у 4,5 трильйона доларів;

до понеділка вдень її капіталізація скоротилася до 4,24 трильйона доларів;

акції Nvidia на премаркеті падали приблизно на 7%, а згодом під час торгів були нижчими на 5,5%.

Таким чином, компанія збільшила відставання від Apple у боротьбі за статус найдорожчого публічного бізнесу світу.

Чому Дженсен Хуанг втратив мільярди

Падіння акцій Nvidia відбулося після того, як компанія оголосила про розслідування щодо свого генерального директора. Воно пов'язане з повідомленнями про його стосунки з Алісою Хуан, громадянкою Китаю, яку американські спецслужби, за інформацією The New York Times, підозрюють у зборі інформації для Пекіна.

У неділю Хуанг звернувся до співробітників і визнав факт зради. Він також попросив вибачення перед дружиною, дітьми та колегами з Nvidia й заявив, що підтримує внутрішнє розслідування.

Рада директорів компанії повідомила про створення спеціального комітету з незалежних директорів. До роботи також залучили зовнішніх юристів, які мають вивчити доступну інформацію.

Водночас у Nvidia наголосили, що наразі не бачать підстав вважати, що національна безпека або комерційні секрети компанії опинилися під загрозою.

Що відомо про жінку, через яку виник скандал

За даними The New York Times, американська розвідка підозрює Алісу Хуан у співпраці з головним розвідувальним агентством Китаю. Повідомляється, що жінка підтримувала контакти не лише з керівником Nvidia, а й з іншими представниками індустрії ШІ та виробництва чипів.

Зокрема, вона називала себе генеральною директоркою сінгапурської компанії Megaspeed, яка надає послуги у сфері хмарних обчислень та штучного інтелекту. Водночас, за інформацією The New York Times, згодом компанія змінила її статус у корпоративних документах.

Компанія вже привертала увагу американської влади через питання доступу Китаю до чипів Nvidia. Зокрема:

у 2024 році представник Міністерства торгівлі США виявив обладнання Nvidia в центрі обробки даних у Малайзії;

ця знахідка викликала занепокоєння щодо можливого перенаправлення технологій в інші країни.

Що буде зі статками Хуанга та Nvidia далі

Скандал розгортається в період, коли Nvidia залишається одним із головних бенефіціарів світового буму штучного інтелекту. Тому для інвесторів важливо не лише те, чим завершиться розслідування щодо керівника, а й те, чи вплине ситуація на довіру до компанії.

Тепер увага ринку зосереджена на двох питаннях: результатах внутрішнього розслідування та тому, чи позначиться скандал на позиціях Дженсена Хуанга в компанії.

Попри розмови про можливу відставку керівника, трейдери на ринках прогнозів наразі оцінюють такий сценарій як малоймовірний. Водночас подальша реакція інвесторів може залежати від нових подробиць справи та фінансових результатів Nvidia.



