CEO Nvidia потрапив під слідство через роман з китайською шпигункою

Що сталося і хто веде перевірки

У неділю, 8 листопада, Nvidia оголосила про власне розслідування. Хуанг, співзасновник і генеральний директор компанії, зізнався Раді, що мав інтимні стосунки з Еліс Хуанг. За даними американської розвідки, вона працювала на китайські спецслужби, пише The New York Times. Перевіркою займеться комітет незалежних директорів із залученням зовнішнього юридичного радника. Речник компанії Джон Ріццо розповів, що сам Хуанг до вибору радника не причетний.

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Рада директорів заявила, що не має підстав вважати, ніби постраждала національна безпека США чи секрети Nvidia. Водночас розслідування вивчить усю доступну інформацію. Хуанг підтримує перевірку й пообіцяв співпрацювати. 63-річний керівник залишається на посаді, а компанія наголошує, що розслідування не сповільнить роботу компанії.

У листі до працівників Хуанг перепросив.

Я був невірним своїй дружині. Мої вчинки завдали болю їй і нашим дітям. Для цього немає виправдання. Мені дуже шкода– прокоментував генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

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Хто така Еліс Хуанг і до чого тут чипи

Жінка, яку також звати Хуан Ле, за власною біографією, раніше працювала в Китаї телерепортеркою. Потім вона очолила сінгапурську компанію Megaspeed, що керує дата-центрами. Megaspeed стала одним із найбільших клієнтів Nvidia в Південно-Східній Азії: від червня 2024 року вона купила чипів більш ніж на 4,8 мільярда доларів.

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Дженсен і Еліс Хуанг не родичі, це лише збіг прізвищ.

Компанія працює з Megaspeed і далі, хоча Міністерство торгівлі США вже понад рік перевіряє, чи допомагає вона Китаю незаконно ввозити заборонені до продажу ШІ-чипи. Держава обмежує експорт таких чипів, бо вважає доступ Китаю до них питанням національної безпеки.

Американська влада стежила за Еліс Хуанг понад рік. Розвідники перехопили її спілкування з громадянином США, у якому впізнали Хуанга, і запевняють, що стосунки були романтичними. Навесні держсекретар Марко Рубіо організував підготовку секретного меморандуму. У ньому йдеться, що її завербувало китайське Міністерство державної безпеки з метою вплинути на Хуанга.

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Журналісти поки що не з'ясували, яку саме інформацію вона передавала в Пекін. Китай відкинув звинувачення, назвавши їх безпідставними спекуляціями.

Спершу все заперечували

Раніше Nvidia і сам Хуанг стверджували, що в їхніх контактах немає нічого незвичного. У жовтні в інтерв'ю Bloomberg він називав спілкування з Еліс Хуанг цілком нормальним і пов'язаним лише з Megaspeed. Публічно їх бачили разом у Тайбеї: 2024 року в барі після технологічної виставки, а наступного літа на обіді з іншими керівниками. Тайванські медіа зафільмували, як вона цілує його в щоку.

Тиск на компанію зростає. Конгрес хоче, щоб Хуанг дав свідчення, імовірно, під присягою. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що керівник і рада "мають дати відповіді Конгресу". Конгресмен Майкл Маккол закликав призупинити постачання передових чипів до Китаю, доки не з'ясують усі обставини.

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Що сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп захистив Хуанга. Він сказав, що візьме його в майбутню поїздку до Китаю, і назвав його чесною людиною, яка зробила для країни дуже багато.

Я не чув, щоб він зробив щось не так– заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, про стеження за Еліс Хуанг йому повідомили близько року тому, і він ні про що не шкодує. Президент також вважає, що Дженсен Хуанг має залишитися на чолі Nvidia.