Від ідеї школяра до заводу: український стартап Releaf отримав 2,5 мільйона євро від Єврокомісії

Український екостартап Releaf Paper, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя дерев, переміг у програмі EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії. Тепер команда розглядає локації для майбутнього заводу у Франції, Фінляндії та Україні.

Стартап заснували у 2020 році, а технологію виробництва придумав на той час 17-річний школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Надалі він запустив повноцінну компанію разом з другом Андрієм Варцабою, а перші продажі готової продукції, зокрема паперу та паперових пакетів без використання деревини, стартували у травні 2021 року.

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Перемога українського стартапу у програмі від Єврокомісії

Досі Releaf Paper не мав власного виробництва – спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, а зараз продукцію випускають на Луцькому картонному комбінаті. На промислові обсяги виробництва стартапу вийти ще не вдалось.

Проте, тепер Releaf Paper хоче збудувати власну фабрику. Загальна вартість будівництва складає 3,5 мільйона євро, – з них 2,5 профінансує грант Єврокомісії. Решту 1 мільйон євро екостартап має намір залучити у вигляді позики від одного із французьких банків, зазначає співзасновник компанії Олександр Соболенко.

До слова, грантова програма розрахована на два роки, а її реалізація розпочнеться вже у квітні 2023-го. Додатково стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще два заводи загальною сумою щонайменше 8 мільйонів євро. Їх ще мають погодити окремо.

Зазначається, що для будівництва першої фабрики стартап уже розглядає Францію, Фінляндію та Україну. Наступні два виробництва, ймовірно, вже згодом з'являться у Німеччині та Польщі.

Продажі продукції та плани команди

Як розповідають засновники Releaf Paper, наразі замовниками їхньої продукції в Україні є бренди L'Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric. У вересні 2022 року стартап запустив також продажі в Європі, зокрема у Німеччині та Франції, проте вони наразі залишаються незначними.

Станом на грудень 2022 року, у команді Releaf Paper працює всього 10 людей. У наступному році засновники планують подвоїти штат, а до середини 2024 року налічувати вже до 35 співробітників.