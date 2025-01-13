Що і куди експортувала Україна найчастіше: експорт у цифрах за 2024 рік
Товарообіг у зоні діяльності Київської митниці у 2024 році зріс до 26,7 мільярда доларів, що на 3,5 мільярда більше порівняно з 2023 роком (23,22 мільярда доларів). Таке зростання забезпечене переважно збільшенням імпорту.
На які суми ввезено та вивезено товарів
За рік до України ввезено товарів на 24,04 мільярда доларів, з яких оподаткований імпорт склав 20,52 мільярда доларів. Тоді як експорт становив 2,65 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської митниці.
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Під час зовнішньоекономічних операцій з товарами підприємці сплатили до державного бюджету 178,4 мільярда гривень митних платежів, що перевищує показник 2023 року (143 мільярла гривень).
Лідери імпорту та експорту
Серед країн, з яких до України імпортували найбільше товарів, трійку лідерів очолили Польща, Німеччина та Китай.
Найбільше імпортовано
- лікарських засобів на 1,483 мільярда доларів;
- легкових автомобілів на 1,463 мільярда доларів;
- інсектицидів на 620 мільйонів доларів.
Найбільше експортовано
Країни, що стали основними споживачами українського експорту – Польща, Молдова та Латвія. Найбільш затребуваними вітчизняними товарами за кордоном стали:
- лікарські засоби – 163,5 мільйона доларів;
- насоси 71 мільйон доларів,
- кукурудза – 68,2 мільйона доларів.
Зауважте. Серед усіх товарів, оформлених Київською митницею як в режимі імпорт, так і в режимі експорт, найбільша частка належить лікарським засобам.