Що і куди експортувала Україна найчастіше: експорт у цифрах за 2024 рік

Товарообіг у зоні діяльності Київської митниці у 2024 році зріс до 26,7 мільярда доларів, що на 3,5 мільярда більше порівняно з 2023 роком (23,22 мільярда доларів). Таке зростання забезпечене переважно збільшенням імпорту.

На які суми ввезено та вивезено товарів

За рік до України ввезено товарів на 24,04 мільярда доларів, з яких оподаткований імпорт склав 20,52 мільярда доларів. Тоді як експорт становив 2,65 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської митниці.

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Під час зовнішньоекономічних операцій з товарами підприємці сплатили до державного бюджету 178,4 мільярда гривень митних платежів, що перевищує показник 2023 року (143 мільярла гривень).

Лідери імпорту та експорту

Серед країн, з яких до України імпортували найбільше товарів, трійку лідерів очолили Польща, Німеччина та Китай.

Найбільше імпортовано

лікарських засобів на 1,483 мільярда доларів;

легкових автомобілів на 1,463 мільярда доларів;

інсектицидів на 620 мільйонів доларів.

Найбільше експортовано

Країни, що стали основними споживачами українського експорту – Польща, Молдова та Латвія. Найбільш затребуваними вітчизняними товарами за кордоном стали:

лікарські засоби – 163,5 мільйона доларів;

насоси 71 мільйон доларів,

кукурудза – 68,2 мільйона доларів.

Зауважте. Серед усіх товарів, оформлених Київською митницею як в режимі імпорт, так і в режимі експорт, найбільша частка належить лікарським засобам.