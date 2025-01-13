На какие суммы ввезено и вывезено товаров

За год в Украину ввезено товаров на 24,04 миллиарда долларов, из которых налогооблагаемый импорт составил 20,52 миллиарда долларов. Тогда как экспорт составил 2,65 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

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Во время внешнеэкономических операций с товарами предприниматели уплатили в государственный бюджет 178,4 миллиарда гривен таможенных платежей, что превышает показатель 2023 года (143 миллиарда гривен).

Лидеры импорта и экспорта

Среди стран, из которых в Украину импортировали больше всего товаров, тройку лидеров возглавили Польша, Германия и Китай.

Больше всего импортировано

лекарственных средств на 1,483 миллиарда долларов;

легковых автомобилей на 1,463 миллиарда долларов;

инсектицидов на 620 миллионов долларов.

Больше всего экспортировано

Страны, ставшие основными потребителями украинского экспорта – Польша, Молдова и Латвия. Наиболее востребованными отечественными товарами за рубежом стали:

лекарственные средства – 163,5 миллиона долларов;

насосы 71 миллион долларов,

кукуруза – 68,2 миллиона долларов.

Заметьте. Среди всех товаров, оформленных Киевской таможней как в режиме импорт, так и в режиме экспорт, наибольшая доля принадлежит лекарственным средствам.