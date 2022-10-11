Експорт м'яса з України зріс на 20%: які країни купували продукцію найбільше

З січня по серпень 2022 року українські виробники м'яса експортували на зовнішні ринки продукції загалом на 624 мільйони гривень. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – тоді показник експорту галузі досяг 586 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник директора наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов. Разом з тим він зауважив, що зростання показника спричинене передусім подорожчанням вартості м'ясної продукції на зовнішніх ринках, а не збільшенням обсягів експорту.

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Зростання показника

За словами Пугачова, таке динамічне зростання показника забезпечило передусім збільшення постачання за кордон м'яса птиці – до 586 мільйонів доларів, що на 33% більше, ніж торішній показник. Проте, у натуральному вираженні експорт цього продукту насправді скоротився на 10% – до 264 тисяч тонн.

Науковець зазначив, що цьогоріч українські виробники курятини можуть не досягти минулорічних показників щодо обсягів поставленої продукції. Водночас, їхні експортні прибутки збільшаться на тлі значного підвищення цін на міжнародних ринках.

Які країни імпортували найбільше українського м'яса

За даними центру "Інститут аграрної економіки", найбільше м'яса та м'ясопродуктів українські виробники продали до Нідерландів. Країна замовила продукції на 188 мільйонів доларів, що становить частку у 30,2% від загального експорту галузі.

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На другому місці опинилася Саудівська Аравія. Частка імпорту української м'ясної продукції у країні склала 27% від загального обсягу міжнародних закупівель. Крім того, купували українське м'ясо у січні – вересні 2022 року такі країни:

Словаччина – 5,8% від загального експорту України у галузі;

Китай – 4,6%;

Об'єднані Арабські Емірати – 3,9%;

Польща – 3,3%;

Туреччина – 3,2%.

До слова, у зазначені держави загалом експортується близько 78% української м'ясної продукції у грошовому вимірі.