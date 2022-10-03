Про це свідчить актуальне дослідження Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Зазначається, що лідерами імпорту української продукції в Євросоюзі стали Польща, Румунія та Угорщина.

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Які країни імпортують найбільше української продукції

Найбільшим експортним напрямком для українського бізнесу за підсумками перших 8 місяців 2022 року стали саме країни ЄС – частка цього регіону склала 17,838 мільярда доларів.

Другим за обсягами експорту України регіоном стала Азія – 22% або 6,285 мільярда доларів. Зазначається, що ключовими експортними партнерами нашої держави серед азійських країн були:

Туреччина – 1,9 мільярда доларів;

Китай – 1,7 мільярда доларів;

Індія – 0,5 мільярда доларів.

Зауважимо, що у порівнянні з 2021 роком, частка експорту до Китаю зазнала значного спаду, – минулого року український бізнес продав туди товарів на понад втричі більшу суму – 5,688 мільярда доларів.

Крім того, значно впав показник експорту до країн СНД – з січня до серпня включно частка склала всього 6%, а основним напрямком у регіоні стала Молдова – 619 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Серед лідерів українського імпорту в СНД опинилась також Росія. Проте такий результат був досягнутий у січні – лютому цього року, а після повномасштабного вторгнення український експорт до країни-агресорки повністю припинився.

До слова, з-поміж іншого, на Африку припало лише 5% всього українського експорту, на Америку – 3%. До країн Європи, що не входять до Європейського Союзу, експортувалось 2% української продукції, а в Австралію та Океанію – менше ніж 1%, всього на 21,2 мільйона доларів.

Яка продукція експортувалась найбільше

До слова, найбільшими категоріями експорту за 8 місяців 2022 року з України по всьому світу стали: