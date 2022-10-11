Экспорт мяса из Украины вырос на 20%: какие страны покупали больше всего продукции

С января по август 2022 года украинские производители мяса экспортировали на внешние рынки продукции в целом на 624 миллиона гривен. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда показатель экспорта отрасли достиг 586 миллионов гривен.

Об этом сообщил заместитель директора научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев. Вместе с тем он отметил, что рост показателя вызван прежде всего удорожанием стоимости мясной продукции на внешних рынках, а не увеличением объемов экспорта.

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Рост показателя

По словам Пугачева, такой динамичный рост показателя обеспечило прежде всего увеличение поставок за границу мяса птицы – до 586 миллионов долларов, что на 33% больше прошлогоднего показателя. Тем не менее, в натуральном выражении экспорт этого продукта на самом деле сократился на 10% – до 264 тысяч тонн.

Ученый отметил, что в этом году украинские производители курятины могут не достичь прошлогодних показателей по объемам поставленной продукции. В то же время их экспортные прибыли увеличатся на фоне значительного повышения цен на международных рынках.

Какие страны импортировали больше всего украинского мяса

По данным центра "Институт аграрной экономики", больше всего мяса и мясопродуктов украинские производители продали в Нидерланды. Страна заказала продукции на 188 миллионов долларов, что составляет долю 30,2% от общего экспорта отрасли.

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На втором месте оказалась Саудовская Аравия. Доля импорта украинской мясной продукции в стране составила 27% от общего объема международных закупок. Кроме того, покупали украинское мясо в январе – сентябре 2022 года такие государства:

Словакия – 5,8% от общего экспорта Украины в отрасли;

Китай – 4,6%;

Объединенные Арабские Эмираты – 3,9%;

Польша – 3,3%;

Турция – 3,2%.

К слову, в перечисленные государства в целом экспортируется около 78% украинской мясной продукции в денежном измерении.