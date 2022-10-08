Прежде всего проект закона приравнивает права покупателей интернет-магазинов к правам клиентов физических магазинов компаний. Если нардепы проголосуют за него во втором чтении, то украинские потребители получат такие же права и гарантии, которые применяются для граждан стран Европейского Союза.

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Что может измениться

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, законопроект №6134 учитывает лучшие практики Евросоюза в сфере защиты прав потребителей и призван урегулировать множество спорных вопросов, возникающих при совершении покупок украинцами в интернет-магазинах.

В частности, проектом закона предусмотрено, что покупатели в интернет-магазинах должны иметь такую же защиту, как и клиенты "традиционных" магазинов. Отмечается, что ныне потребителям часто предоставляют недостоверную информацию о продукции, ее свойствах, а еще продавцы указывают недостоверную цену товаров и условия их доставки.

В то же время, иногда нарушается право клиентов интернет-магазинов на расторжение договора, отказ от продукции и возврат средств. Так, обменять или вернуть товар в 14-дневный срок, приобретенный в интернет-магазине, обычно сложнее, чем при приобретении продукции в физических торговых точках.

Бывают случаи, когда на сайте онлайн-магазина не указана информация о его физическом адресе, и поэтому Госпродпотребслужба часто не может проверить предприятие после получения жалобы от покупателя. Новый законопроект, в свою очередь, ставит в равные условия права и обязанности обычных и интернет-магазинов.

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К слову, еще одно нововведение касается упрощения защиты прав потребителей в судебных инстанциях – законопроект предусматривает освобождение от судебного сбора, чтобы помочь населению получить быстрый доступ к правосудию и повысить уровень защиты собственных прав.

Добавим, что документ также предлагает убрать из действующего законодательства норму обменного фонда товаров. Речь идет о продукции, которая предоставляется по письменному требованию потребителя при ремонте товара ненадлежащего качества. Создатели законопроекта отмечают, что у малого бизнеса часто нет такого обменного фонда, и сегодня за его отсутствие предпринимателей неоправданно штрафуют.