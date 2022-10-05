Об этом ритейлер сообщил в письме украинским клиентам, передает Forbes. Тем временем магазины Decathlon в России "временно" останутся закрытыми.

Читайте также Из-за дефицита иностранного оборудования: российские типографии могут полностью прекратить работу

Decathlon возобновляет деятельность в Украине

Компания с 7 октября намерена открыть все свои магазины в украинской столице:

"Билычи" на улице Берковецкой,

"Почайна" на проспекте Степана Бандеры,

"Проспект" на улице Гната Хоткевича.

Отмечается, что точки продаж будут работать ежедневно с 10 утра до 20 часов вечера. Если же будут звучать сирены воздушной тревоги, магазины компании будут закрываться до отбоя сигнала.

Кроме того, сеть уже начала принимать заказы от своих клиентов через сайт. Доставляют товары "Новой почтой" во все открытые отделения и почтоматы оператора по всей Украине.

Деятельность компании во время полномасштабной войны

Примечательно, что Decathlon приостановила работу в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Французская компания подчеркивает, что все это время поддерживала 125 своих украинских сотрудников.

Между тем подразделение солидарности сети в Польше собрало оборудование и продукты первой необходимости общей стоимостью 2,6 миллиона евро. Decathlon также основала фонд общей суммой в 1 миллион евро, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев.

Обратите внимание Готов ли украинский бизнес увеличивать количество работников в этом году: красноречивый опрос

Свои магазины в России Decathlon закрыла в конце марта. В то же время, сеть заявила и о поддержке команды из около 2 500 российских сотрудников. Однако поставки товаров в страну-агрессора прекратились, и сейчас точки продаж французской сети там остаются закрытыми.

Отметим, что, кроме Киева в Украине Decathlon также имела магазин в Одессе – он размещался в обстрелянном россиянами торговом центре "Ривьера". К слову, в мае сеть уже пыталась возобновить работу интернет-магазина и точки продаж на Почайной. Однако после ракетного удара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня, заявила, что снова прекращает деятельность в Украине.