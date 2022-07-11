Шведський виробник пральних машин та холодильників Electrolux йде з росії
Джерело:Reuters
Electrolux Professional йде з російського ринку. Компанія продає свій бізнес місцевому керівництву.
Причиною виходу Electrolux з російського ринку стали санкції проти країни-агресора та війна в Україні. Бо за таких умов компанія не може довго продавати свою продукцію.
Цинізм і варварство росіян проти українців шведський бренд загалом не бентежить. Про це стало відомо 11 липня.
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Electrolux йде з росії
Внаслідок триваючої війни та санкцій ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Після оцінки того, що безперервність бізнесу в Росії в поточній ситуації неможлива, Electrolux Professional припинить свою діяльність в країні,
– мовиться у заяві компанії.
У Electrolux Professional в росії працює 25 співробітників. У 2021 році вони склали 1% продажів групи.
Ще три великі компанії вийшли з російського ринку
- Американська компанія Whirlpool, яка виготовляє та продає побутову техніку продасть свої активи турецькій Arçelik.
- Популярний французький виробник шин Michelin зазначив, що до кінця 2022 року планує передати всі свої активи в країні-агресорці локальним менеджерам.
- Фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone заявив, що угоду про передачу всіх російських активів підпишуть із локальними топменеджерами у 4 кварталі цього року.
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