Шведський виробник пральних машин та холодильників Electrolux йде з росії

Electrolux Professional йде з російського ринку. Компанія продає свій бізнес місцевому керівництву.

Причиною виходу Electrolux з російського ринку стали санкції проти країни-агресора та війна в Україні. Бо за таких умов компанія не може довго продавати свою продукцію.

Цинізм і варварство росіян проти українців шведський бренд загалом не бентежить. Про це стало відомо 11 липня.

До речі Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії

Electrolux йде з росії

Внаслідок триваючої війни та санкцій ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Після оцінки того, що безперервність бізнесу в Росії в поточній ситуації неможлива, Electrolux Professional припинить свою діяльність в країні,

– мовиться у заяві компанії.

У Electrolux Professional в росії працює 25 співробітників. У 2021 році вони склали 1% продажів групи.

Ще три великі компанії вийшли з російського ринку

Американська компанія Whirlpool, яка виготовляє та продає побутову техніку продасть свої активи турецькій Arçelik.

Популярний французький виробник шин Michelin зазначив, що до кінця 2022 року планує передати всі свої активи в країні-агресорці локальним менеджерам.

Фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone заявив, що угоду про передачу всіх російських активів підпишуть із локальними топменеджерами у 4 кварталі цього року.

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