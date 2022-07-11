Причиною виходу Electrolux з російського ринку стали санкції проти країни-агресора та війна в Україні. Бо за таких умов компанія не може довго продавати свою продукцію.

Цинізм і варварство росіян проти українців шведський бренд загалом не бентежить. Про це стало відомо 11 липня.

До речі Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту росії

Electrolux йде з росії

Внаслідок триваючої війни та санкцій ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Після оцінки того, що безперервність бізнесу в Росії в поточній ситуації неможлива, Electrolux Professional припинить свою діяльність в країні,
– мовиться у заяві компанії.

У Electrolux Professional в росії працює 25 співробітників. У 2021 році вони склали 1% продажів групи.

Ще три великі компанії вийшли з російського ринку

  • Американська компанія Whirlpool, яка виготовляє та продає побутову техніку продасть свої активи турецькій Arçelik.
  • Популярний французький виробник шин Michelin зазначив, що до кінця 2022 року планує передати всі свої активи в країні-агресорці локальним менеджерам.
  • Фінський виробник ліфтів та ескалаторів Kone заявив, що угоду про передачу всіх російських активів підпишуть із локальними топменеджерами у 4 кварталі цього року.

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