Причиной ухода Electrolux с российского рынка стали санкции против страны-агрессора и война в Украине. Потому что в таких условиях компания не может долго продавать свою продукцию.

Цинизм и варварство россиян против украинцев шведский бренд вообще не смущает. Об этом стало известно 11 июля.

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Electrolux уходит из россии

В результате продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. После оценки того, что непрерывность бизнеса в России в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекратит свою деятельность в стране.

– говорится в заявлении компании.

У Electrolux Professional в россии работает 25 сотрудников. В 2021 году они составили 1% продаж группы.

Еще три крупные компании вышли из российского рынка

Американская компания Whirlpool, производящая и продающая бытовую технику, продаст свои активы турецкой Arçelik.

Популярный французский производитель шин Michelin отметил, что до конца 2022 года планирует передать все свои активы в стране-агрессоре локальным менеджерам.

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone заявил, что соглашение о передаче всех российских активов подпишут с локальными топ-менеджерами в 4 квартале этого года.

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