Журналистам стало известно об этом обращении 6 июля. Письма с освещением позиции президента написал его советник Олег Устенко. Там напомнили, что это "наглая нажива на кровавой нефти".

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В Vitol уже обещали выйти с рынка россии

Президент не в первый раз сделал такое обращение к Vitol. Он еще в марте просил трейдера прекратить деловые отношения с Россией. В апреле же нефтетрейдер практически на это ответил. Представители компании заявили, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале". Продолжение заработка в крови украинцев объяснили тем, что текущие контрактные обязательства лишь постепенно уменьшаются.

А 13 апреля даже было сообщение, что компания вроде бы планирует выйти с российского рынка – полностью прекратить транспортировку российской нефти до конца года. Но в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены. Ведь объемы транспортировки в течение 5 месяцев не уменьшились.

Vitol был крупнейшим западным трейдером перевозимой по морю российской нефти после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, финансирующей убийства мирного украинского населения,

– напомнил советник Президента Украины.

О несоблюдении слова компанией свидетельствуют данные о перевозке Refinitiv, собранные в Global Witness. Они свидетельствуют о том, что компания с начала вторжения зафрахтовала уже более 38 миллионов баррелей нефти из российских портов. Стоимость этого объема энергоносителя – примерно 3,21 миллиарда долларов.

То есть в среднем транспортировали более 9 миллионов баррелей в месяц. Таким образом, кремлю помогли поддерживать бюджет, чтобы оккупанты дальше убивали детей и разрушали наши города.

Известно, где загружают российскую нефть

Снабжение в июне осуществлялось сразу из нескольких мест. Vitol загружали кровавую нефть россии из следующих портов:

Усть-Луга у границы с Эстонией;

Санкт-Петербург на Балтийском море;

Новороссийск на Черном море.

После них грузы доходят прямо до европейских центров, включая Амстердам и Роттердам. Оттуда нефть уже может быть перемещена в другие страны.

Примите во внимание! Vitol имеет долю во "Восток Ойл" – крупном проекте по производству нефти и газа россии в Арктике. Нефтетрейдер заявил, что согласился продать свои акции и якобы находится "в процессе завершения юридических формальностей" по продаже.

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