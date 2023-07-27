Верховна Рада повернула електронне декларування: що нового у законі

Після початку повномасштабного вторгнення електронне декларування заморозили, а дані приховали. Втім, на тлі скандалів за участі чиновників, процедуру на вимогу суспільства вирішили повернути.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №9534. Він повинен повернути електронне декларування з кількома нововведеннями.

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Що нового буде в деклараціях

За словами Ярослава Железняка, у законі йдеться про те, що декларації потрібно буде подавати не лише за цей рік, а й за всі попередні. Також повертаються спецперевірки, під них підпадають і ті, кого призначали в умовах воєнного стану.

Що стосується публічності, то всі декларації повертають у загальний доступ, але без деяких даних, як-от місця проживання, точного розташування об'єкта володіння, дати народження тощо. Це спрямовано на безпеку тих, хто подає декларації, в умовах воєнного стану.

У випадку, якщо зміни у майновому стані були суттєвими, то на їх декларування надається більше часу. Декларувати потрібно всі об'єкти, які перебували у власності чи користуванні понад 183 календарних днів і вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Для військових прописали окрему частину у законі. Їм дозволено подавати декларації впродовж 90 днів після завершення бойових дій, воєнного стану, а також повернення до пункту постійної дислокації чи роботи (ротація не рахується). Також відстрочку надають особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.