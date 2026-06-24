Електронний чек замість паперового: чому касири дедалі частіше його пропонують

Торговельні мережі та магазини в Україні впроваджують електронні чеки та пропонують їх покупцям замість паперових. Що штовхає їх до цього та які переваги несе для українців – розповідаємо далі.

Чому в Україні переходять на електронні чеки

Як розповіли в коментарі 24 Каналу юристи Mudri.partners, перехід на електронні чеки в Україні став можливим завдяки впровадженню програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

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Законодавство України дозволяє бізнесу застосовувати реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Розрахунковий документ (чек) в електронній формі визнаний прийнятним для видачі покупцю.

Як зазначають юристи, торговельні мережі в Україні можуть пропонувати електронні чеки з кількох міркувань. Одна з причин – зменшення витрат на обслуговування касової інфраструктури та друк чеків, зокрема, завдяки, відмові від термопаперу.

Окрім заощадження, електронні чеки можуть ставати для бізнесу інструментом аналітики та взаємодії з клієнтами, наприклад, через програми лояльності. Водночас часткове зменшення використання паперу клієнти можуть розглядати як додаткову екологічну перевагу.

Також електронні чеки можуть бути зручнішими для покупців, аніж паперові.

Паперові чеки з часом можуть загубитися або втрачати читабельність. Тоді як електронний чек зберігається в цифровій формі – у SMS, електронній пошті або мобільному застосунку – і може бути використаний для повернення товару чи гарантійного обслуговування, – говорять юристи Mudri.partners.

Отже, законодавство дозволяє видавати чеки в електронній формі. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Нагадаємо, що видача фіскальних касових чеків є вимогою закону в Україні. Він підтверджує офіційні продажі й сплату податків, а також є запорукою можливості для споживача захистити свої права.

Чому касові чеки важливі для бізнесів та їхніх клієнтів

Видавати чеки можуть як касові апарати (РРО), так і програмні (ПРРО) через комп'ютер, планшет або смартфон. Продавець товарів чи послуг може надсилати чек на електронну пошту або показувати QR-код для сканування.

Споживачі можуть відмовитися від паперового чека, однак це не означає, що продажі не мають реєструватися в системі. Якщо цього не сталося, підприємець порушив законодавство й може отримати штраф від податкової.

Додамо, що в Україні запускають єЧек – цифровий аналог паперового фіскального чека. Повноцінне впровадження сервісу заплановане на кінець 2026 року, а нині він працює поетапно.