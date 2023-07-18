Тепер в росіян будуть лише газети та вата: Essity вдалося завершити повний вихід з Росії
Джерело:Essity
Росіяни залишилися без якісних засобів гігієни. Шведська компанія Essity заявила про те, що повністю пішла з російського ринку.
Для росіян незабаром навіть особиста гігієна незабаром стане великою проблемою. Один із найбільших виробників у світі Essity повідомив про те, що нарешті зумів звершити угоду про повний вихід з Росії.
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Вихід з Росії завершено
Як повідомив шведський виробник товарів для гігієни та здоров'я, йому нарешті вдалося позбутися російського активу. Відтак, тепер можна констатувати остаточний вихід компанії з Росії.
Робота у цьому напрямку розпочалася ще у квітні 2022 року, а росіяни створили багато перешкод, які заважають західному бізнесу йти з їхнього ринку.
З початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу,
– йдеться у повідомленні.
Найбільш популярними є такі бренди компанії:
- TENA;
- Tork;
- Actimove;
- JOBST;
- Knix;
- Leukoplast;
- Libero;
- Libresse;
- Lotus;
- Modibodi;
- Nosotras;
- Saba;
- Tempo;
- TOM Organic;
- Vinda;
- Zewa.
Активи компанії у Росії знецінилися до 116 мільйонів доларів. Покупцем стала ТОВ "Нові технології", власником якої є Ігор Шилов.