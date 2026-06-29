Укрпошта домовилася із одним з найбільших маркетплейсів: що це означає для українців

Укрпошта отримала статус офіційного верифікованого партнера міжнародного маркетплейса Etsy. У компанії заявляють, що це допоможе українським підприємцям простіше оформлювати міжнародні відправлення та активніше продавати свої товари покупцям за кордоном.

Укрпошта співпрацюватиме з Etsy: що зміниться

Між IT-системами Укрпошти та Etsy вже відбулася інтеграція. Завдяки цьому оформлення міжнародних посилок стане значно простішим, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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Відомо, що Etsy – це майданчик, де продаються понад 2 мільйони українських товарів на сотні мільйонів доларів. Це маркетплейс для продажу виробів ручної роботи, авторських товарів, предметів декору, прикрас, одягу, вінтажних речей та іншої унікальної продукції.

Після інтеграції інформація про замовлення передаватиметься автоматично, що дозволить продавцям витрачати менше часу на оформлення документів.

Перше – це більш зручне оформлення посилок для наших клієнтів. Тепер дані для Ваших відправлень та ярликів будуть автоматично "залітати" під час оформлення в кабінет Укрпошти і так само передаватися на Etsy,

– каже Смілянський.

Крім того, питання розрахунку митних платежів для відправлень до США та країн Європейського Союзу братиме на себе Укрпошта. За словами керівника компанії, отримати такий статус було непросто.

Таким чином, якщо інтеграція Укрпошти з Etsy справді автоматизує оформлення відправлень і спростить митні процедури, це дозволить підприємцям витрачати менше часу на бюрократію та більше – на розвиток власного бізнесу й збільшення експорту.

До слова, Укрпошта також вирішила змінити формат видачі відправлень, запустивши спеціальні комірки швидкого отримання посилок прямо у відділеннях.

Спершу новинкою можна буде скористатися в 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Наприклад, у столиці та на Київщині проєкт уже запустили – там встановлено 120 комірок.

Звичний формат обслуговування залишається доступним, однак частину відправлень Укрпошта автоматично направлятиме на отримання через нові комірки самообслуговування.