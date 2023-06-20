Philip Morris готовий інвестувати 30 мільйонів в Україну: вже відомо, де буде новий завод

20 червня 2023, 14:13
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Джерело:

mind.ua

Незабаром в Україні може з'явитися новий завод Philip Morris. Він буде розташований у Львівській області.

Американська компанія Philip Morris International готова до великих інвестицій в український ринок. Вже цього року планується початок підготовчих робіт для будівництва нового заводу. 

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Для чого Philip Morris завод в Україні 

Як повідомили у компанії, запуск нового виробництва на Львівщині потребує інвестицій у 30 мільйонів доларів. Цей крок передбачає виконання наступних завдань:

  • повне задоволення внутрішнього попиту;
  • створення сотень робочих місць;
  • підтримати економічне зростання України. 
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Перший – підготовчий – етап будівництва розпочнуть вже цього липня. Якщо все піде згідно з графіком, то запуск заводу відбудеться у першому кварталі 2024 року. 

На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс,
– заявили у компанії. 

Нагадаємо, Philip Morris увійшов до списку найкращих роботодавців України після повномасштабного вторгення російських окупантів. 

Автор: Ярослав Сиваківський