Philip Morris готовий інвестувати 30 мільйонів в Україну: вже відомо, де буде новий завод
Джерело:mind.ua
Незабаром в Україні може з'явитися новий завод Philip Morris. Він буде розташований у Львівській області.
Американська компанія Philip Morris International готова до великих інвестицій в український ринок. Вже цього року планується початок підготовчих робіт для будівництва нового заводу.
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Для чого Philip Morris завод в Україні
Як повідомили у компанії, запуск нового виробництва на Львівщині потребує інвестицій у 30 мільйонів доларів. Цей крок передбачає виконання наступних завдань:
- повне задоволення внутрішнього попиту;
- створення сотень робочих місць;
- підтримати економічне зростання України.
Перший – підготовчий – етап будівництва розпочнуть вже цього липня. Якщо все піде згідно з графіком, то запуск заводу відбудеться у першому кварталі 2024 року.
На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс,
– заявили у компанії.
Нагадаємо, Philip Morris увійшов до списку найкращих роботодавців України після повномасштабного вторгення російських окупантів.