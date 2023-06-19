Господарський суд міста Києва став на сторону української компанії "Старлінк" у позові до компанії Ілона Маска SpaceX. Це вже друга перемога "Старлінк" над SpaceX у суді.

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Чого стосувався позов та скільки заплатить SpaceX

Раніше SpaceX намагався у суді довести свої права на бренд Starlink, але перемогли українці. Цього разу у суд вже звертався "Старлінк" з клопотанням про відшкодування витрат на юристів.

Суд постановив, що SpaceX повинен заплатити 480 тисяч гривень, щоб покрити "Старлінк" витрати на юристів. Ще 60 тисяч гривень компанія Ілона Маска заплатить за експертизу.

Під час судового розгляду компанія Маска намагалася знизити суму відшкодування до 44 тисяч гривень. На думку SpaceX, розмір представлених витрат був необгрунтованим.

Втім, "Старлінк" представив усі документи, як-от акти виконаних робіт, копії рахунків, а також платіжних рахунків та доручень, що стало вагомим аргументом для суду.