Хозяйственный суд города Киева принял сторону украинской компании "Старлинк" в иске к компании Илона Маска SpaceX. Это уже вторая победа "Старлинка" над SpaceX в суде.

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Чего касался иск и сколько заплатит SpaceX

Ранее SpaceX пытался в суде доказать свои права на бренд Starlink, но победили украинцы. В этот раз в суд уже обращался "Старлинк" с ходатайством о возмещении расходов на юристов.

Суд постановил, что SpaceX должен заплатить 480 тысяч гривен, чтобы покрыть "Старлинк" расходы на юристов. Еще 60 тысяч гривен компания Илона Маска заплатит за экспертизу.

В ходе судебного разбирательства компания Маска пыталась снизить сумму возмещения до 44 тысяч гривен. По мнению SpaceX, размер представленных издержек был необоснованным.

Впрочем, "Старлинк" представил все документы, такие как акты выполненных работ, копии счетов, а также платежных счетов и поручений, что стало весомым аргументом для суда.