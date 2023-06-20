Американська компанія Philip Morris International готова до великих інвестицій в український ринок. Вже цього року планується початок підготовчих робіт для будівництва нового заводу.

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Для чого Philip Morris завод в Україні

Як повідомили у компанії, запуск нового виробництва на Львівщині потребує інвестицій у 30 мільйонів доларів. Цей крок передбачає виконання наступних завдань:

повне задоволення внутрішнього попиту;

створення сотень робочих місць;

підтримати економічне зростання України.

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Перший – підготовчий – етап будівництва розпочнуть вже цього липня. Якщо все піде згідно з графіком, то запуск заводу відбудеться у першому кварталі 2024 року.

На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс,

– заявили у компанії.

Нагадаємо, Philip Morris увійшов до списку найкращих роботодавців України після повномасштабного вторгення російських окупантів.