Що не може робити ФОП 2 групи: обмеження, про які варто знати
Фізична особа-підприємець (ФОП) 2 групи – це популярна форма ведення бізнесу в Україні, особливо серед малого підприємництва. Вона передбачає спрощену систему оподаткування, єдиний податок і менше звітності.
Хто може бути на 2 групі
Водночас разом із перевагами є і чіткі обмеження, яких потрібно дотримуватись, аби не втратити право на пільги або не отримати штраф. 24 Канал розповідає, що саме заборонено робити ФОПу на 2 групі, згідно з чинним законодавством.
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Передусім нагадаємо, що ФОП 2 групи можуть працювати:
- з фізичними особами (населенням),
- або з іншими ФОПами / юрособами, які теж перебувають на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).
Основна умова – річний дохід не повинен перевищувати 8 210 100 гривень (станом на 2025 рік).
Що заборонено ФОПу 2 групи
Працювати з великими компаніями на загальній системі
ФОП 2 групи не має права надавати послуги або продавати товари підприємствам, які перебувають на загальній системі оподаткування. Це обмеження діє лише на юридичних осіб – з фізичними особами можна працювати без обмежень.
Наприклад, якщо ви майстер з ремонту техніки — можете працювати з населенням або з ФОПом на 3 групі, але не з великим заводом на загальній системі.
Займатися певними видами діяльності
ФОП 2 групи не може займатися такими видами діяльності:
- торгівля підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне),
- обмін валюти,
- видобуток корисних копалин,
- діяльність з організації азартних ігор,
- послуги з перевезення пасажирів на таксі (у деяких випадках),
- зовнішньоекономічна діяльність (імпорт/експорт),
- деякі фінансові послуги.
Якщо ваш КВЕД підпадає під перелік заборонених – необхідно перейти на іншу групу або загальну систему оподаткування.
Перевищувати ліміт доходу
Якщо річний дохід перевищує 8,21 мільйона гривень, ФОП зобов'язаний:
- перейти на 3 групу,
- або на загальну систему,
- і сплатити 15% з суми перевищення.
Мати найманих працівників понад дозволену кількість
ФОП 2 групи може мати до 10 найманих працівників. Перевищення цієї кількості – підстава для зміни групи або навіть втрати статусу єдинника.
Здійснювати діяльність без реєстрації КВЕДів
ФОП не має права надавати послуги чи продавати товари, які не зазначені в його зареєстрованих КВЕДах. Якщо податкова зафіксує дохід з діяльності поза КВЕДами – це може призвести до штрафу або переведення на загальну систему.
Що буде за порушення
Якщо ФОП 2 групи порушує правила, можливі такі наслідки:
- втрата статусу платника єдиного податку,
- примусове переведення на загальну систему оподаткування,
- штрафи та донарахування податків (до 20% від доходу + пеня),
- блокування податкових накладних (якщо є ПДВ).
Зауважте, аби уникнути наслідків та не порушувати умов ведення бізнесу, варто перейти на 3 групу ФОП або загальну систему.