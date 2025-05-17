Хто може бути на 2 групі

Водночас разом із перевагами є і чіткі обмеження, яких потрібно дотримуватись, аби не втратити право на пільги або не отримати штраф. 24 Канал розповідає, що саме заборонено робити ФОПу на 2 групі, згідно з чинним законодавством.

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Передусім нагадаємо, що ФОП 2 групи можуть працювати:

з фізичними особами (населенням),

або з іншими ФОПами / юрособами, які теж перебувають на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).

Основна умова – річний дохід не повинен перевищувати 8 210 100 гривень (станом на 2025 рік).

Що заборонено ФОПу 2 групи

Працювати з великими компаніями на загальній системі

ФОП 2 групи не має права надавати послуги або продавати товари підприємствам, які перебувають на загальній системі оподаткування. Це обмеження діє лише на юридичних осіб – з фізичними особами можна працювати без обмежень.

Наприклад, якщо ви майстер з ремонту техніки — можете працювати з населенням або з ФОПом на 3 групі, але не з великим заводом на загальній системі.

Займатися певними видами діяльності

ФОП 2 групи не може займатися такими видами діяльності:

торгівля підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне),

обмін валюти,

видобуток корисних копалин,

діяльність з організації азартних ігор,

послуги з перевезення пасажирів на таксі (у деяких випадках),

зовнішньоекономічна діяльність (імпорт/експорт),

деякі фінансові послуги.

Якщо ваш КВЕД підпадає під перелік заборонених – необхідно перейти на іншу групу або загальну систему оподаткування.

Перевищувати ліміт доходу

Якщо річний дохід перевищує 8,21 мільйона гривень, ФОП зобов'язаний:

перейти на 3 групу,

або на загальну систему,

і сплатити 15% з суми перевищення.

Мати найманих працівників понад дозволену кількість

ФОП 2 групи може мати до 10 найманих працівників. Перевищення цієї кількості – підстава для зміни групи або навіть втрати статусу єдинника.

Здійснювати діяльність без реєстрації КВЕДів

ФОП не має права надавати послуги чи продавати товари, які не зазначені в його зареєстрованих КВЕДах. Якщо податкова зафіксує дохід з діяльності поза КВЕДами – це може призвести до штрафу або переведення на загальну систему.

Що буде за порушення

Якщо ФОП 2 групи порушує правила, можливі такі наслідки:

втрата статусу платника єдиного податку,

примусове переведення на загальну систему оподаткування,

штрафи та донарахування податків (до 20% від доходу + пеня),

блокування податкових накладних (якщо є ПДВ).

Зауважте, аби уникнути наслідків та не порушувати умов ведення бізнесу, варто перейти на 3 групу ФОП або загальну систему.