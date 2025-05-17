Кто может быть на 2 группе
В то же время вместе с преимуществами есть и четкие ограничения, которых нужно придерживаться, чтобы не потерять право на льготы или не получить штраф. 24 Канал рассказывает, что именно запрещено делать ФЛП на 2 группе, согласно действующему законодательству.
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Прежде всего напомним, что ФЛП 2 группы могут работать:
- с физическими лицами (населением),
- или с другими ФЛП / юрлицами, которые тоже находятся на упрощенной системе налогообложения (едином налоге).
Основное условие – годовой доход не должен превышать 8 210 100 гривен (по состоянию на 2025 год).
Что запрещено ФЛП 2 группы
Работать с крупными компаниями на общей системе
ФЛП 2 группы не имеет права предоставлять услуги или продавать товары предприятиям, которые находятся на общей системе налогообложения. Это ограничение действует только на юридических лиц – с физическими лицами можно работать без ограничений.
Например, если вы мастер по ремонту техники - можете работать с населением или с ФОПом на 3 группе, но не с большим заводом на общей системе.
Заниматься определенными видами деятельности
ФЛП 2 группы не может заниматься такими видами деятельности:
- торговля подакцизными товарами (алкоголь, табак, горючее),
- обмен валюты,
- добыча полезных ископаемых,
- деятельность по организации азартных игр,
- услуги по перевозке пассажиров на такси (в некоторых случаях),
- внешнеэкономическая деятельность (импорт/экспорт),
- некоторые финансовые услуги.
Если ваш КВЭД подпадает под перечень запрещенных – необходимо перейти на другую группу или общую систему налогообложения.
Превышать лимит дохода
Если годовой доход превышает 8,21 миллиона гривен, ФЛП обязан:
- перейти на 3 группу,
- или на общую систему,
- и уплатить 15% с суммы превышения.
Иметь наемных работников сверх разрешенного количества
ФЛП 2 группы может иметь до 10 наемных работников. Превышение этого количества – основание для смены группы или даже потери статуса единщика.
Осуществлять деятельность без регистрации КВЭДов
ФЛП не имеет права предоставлять услуги или продавать товары, которые не указаны в его зарегистрированных КВЭДах. Если налоговая зафиксирует доход от деятельности вне КВЭДов – это может привести к штрафу или переводу на общую систему.
Что будет за нарушение
Если ФЛП 2 группы нарушает правила, возможны следующие последствия:
- потеря статуса плательщика единого налога,
- принудительный перевод на общую систему налогообложения,
- штрафы и доначисление налогов (до 20% от дохода + пеня),
- блокировка налоговых накладных (если есть НДС).
Заметьте, чтобы избежать последствий и не нарушать условий ведения бизнеса, стоит перейти на 3 группу ФЛП или общую систему.