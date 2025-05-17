Кто может быть на 2 группе

В то же время вместе с преимуществами есть и четкие ограничения, которых нужно придерживаться, чтобы не потерять право на льготы или не получить штраф. 24 Канал рассказывает, что именно запрещено делать ФЛП на 2 группе, согласно действующему законодательству.

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Прежде всего напомним, что ФЛП 2 группы могут работать:

с физическими лицами (населением),

или с другими ФЛП / юрлицами, которые тоже находятся на упрощенной системе налогообложения (едином налоге).

Основное условие – годовой доход не должен превышать 8 210 100 гривен (по состоянию на 2025 год).

Что запрещено ФЛП 2 группы

Работать с крупными компаниями на общей системе

ФЛП 2 группы не имеет права предоставлять услуги или продавать товары предприятиям, которые находятся на общей системе налогообложения. Это ограничение действует только на юридических лиц – с физическими лицами можно работать без ограничений.

Например, если вы мастер по ремонту техники - можете работать с населением или с ФОПом на 3 группе, но не с большим заводом на общей системе.

Заниматься определенными видами деятельности

ФЛП 2 группы не может заниматься такими видами деятельности:

торговля подакцизными товарами (алкоголь, табак, горючее),

обмен валюты,

добыча полезных ископаемых,

деятельность по организации азартных игр,

услуги по перевозке пассажиров на такси (в некоторых случаях),

внешнеэкономическая деятельность (импорт/экспорт),

некоторые финансовые услуги.

Если ваш КВЭД подпадает под перечень запрещенных – необходимо перейти на другую группу или общую систему налогообложения.

Превышать лимит дохода

Если годовой доход превышает 8,21 миллиона гривен, ФЛП обязан:

перейти на 3 группу,

или на общую систему,

и уплатить 15% с суммы превышения.

Иметь наемных работников сверх разрешенного количества

ФЛП 2 группы может иметь до 10 наемных работников. Превышение этого количества – основание для смены группы или даже потери статуса единщика.

Осуществлять деятельность без регистрации КВЭДов

ФЛП не имеет права предоставлять услуги или продавать товары, которые не указаны в его зарегистрированных КВЭДах. Если налоговая зафиксирует доход от деятельности вне КВЭДов – это может привести к штрафу или переводу на общую систему.

Что будет за нарушение

Если ФЛП 2 группы нарушает правила, возможны следующие последствия:

потеря статуса плательщика единого налога,

принудительный перевод на общую систему налогообложения,

штрафы и доначисление налогов (до 20% от дохода + пеня),

блокировка налоговых накладных (если есть НДС).

Заметьте, чтобы избежать последствий и не нарушать условий ведения бизнеса, стоит перейти на 3 группу ФЛП или общую систему.