Спонсорує війну: як компанія Fluxys отримує мільйони від російського "Новатеку"

НАЗК внесло бельгійську компанію Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Зазначається, що вона сприяє експорту російського СПГ та отримує за це 50 мільйонів євро щорічно.

Послуги компанії Fluxys уможливлюють експорт російського скрапленого природного газу на світові ринки та забезпечують додаткові прибутки для "Новатека", а отже й податкові надходження для Росії.

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Незважаючи на триваюче повномасштабне російське вторгнення, бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури Fluxys продовжує надавати "Ямал СПГ", дочірній компанії "Новатека", послуги зі зберігання та перевалки СПГ на своєму терміналі в Зебрюгге,

– повідомила Агія Загребельська, керівниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК.

Діяльність компанії Fluxys

Міжнародний інститут енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році провів детальне дослідження компанії. Завдяки аналізу стало відомо, що:

Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу. Особливо, в зимові місяці 2021/2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатека". Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За експертними прогнозами, Росія планує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень від експорту за рахунок переробки скрапленого природного газу в порту Зебрюгге у 2023 році. Компанія Fluxys отримує 50 мільйонів євро щорічно за цю послугу на підставі довгострокового контракту, який був укладений у 2015 році.

Що відомо про "Новатек"

"Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії та є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Компанія належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку.

Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах.

Відомо, що у липні 2014 року "Новатек" був внесений до санкційних списків США і Канади. І вже у 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека".

2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".