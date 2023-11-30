Услуги компании Fluxys позволяют экспорт российского сжиженного природного газа на мировые рынки и обеспечивают дополнительные прибыли для "Новатека", а следовательно и налоговые поступления для России.

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Несмотря на продолжающееся полномасштабное российское вторжение, бельгийский независимый оператор газовой инфраструктуры Fluxys продолжает предоставлять "Ямал СПГ", дочерней компании "Новатека", услуги по хранению и перевалке СПГ на своем терминале в Зебрюгге,

– сообщила Агия Загребельская, руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК.

Деятельность компании Fluxys

Международный институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году провел подробное исследование компании. Благодаря анализу стало известно, что:

Fluxys и его акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока Особенно в зимние месяцы 2021/2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало доходы для "Новатека". Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямал СПГ" и "Новатек" в течение 2022 и в 2023 году. По экспертным прогнозам Россия планирует получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений от экспорта за счет переработки сжиженного природного газа в порту Зебрюгге в 2023 году. Компания Fluxys получает 50 миллионов евро ежегодно за эту услугу на основании долгосрочного контракта, заключенного в 2015 году.

Что известно о "Новатеке"

"Новатек" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международных рынках. Компания принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко.

Любопытно! Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах.

Известно, что в июле 2014 года "Новатек" был внесен в санкционные списки США и Канады. И уже в 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатека".

2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатека".