Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов, немецкий Knauf, уплатил в бюджет России около 117 миллионов долларов только за 2022 год. Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в России, направляя своих работников на войну против Украины

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Все это послужило причиной включения Национальным агентством по предотвращению коррупции компании Knauf в список международных спонсоров войны.

Что такое перечень "Международные спонсоры войны" Перечень "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" является важным инструментом для повышения репутации и честности цепочек поставок на международном уровне, а также для ухода международных предприятий от сотрудничества с Россией. Одним из ключевых механизмов на этой платформе является сотрудничество с базой данных World-Check, используемой финансовыми учреждениями и страховыми компаниями для оценки рисков.

Что известно о связи Knauf и России

На сегодня Knauf является крупнейшим немецким инвестором в строительной сфере России. Компания насчитывает 4 тысячи сотрудников в России. Начиная с 1993 года Knauf вложила в экономику России более 1,65 миллиарда евро.

Интересно! Руководство компании Knauf имеет глубокие связи с российским правительством. Один из совладельцев Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет занимал должность Почетного Консула Российской Федерации в Нюрнберге.

Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в Специальной экономической зоне "Алабуга", на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

Официальная позиция компании относительно войны в Украине