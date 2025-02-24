Результати перевершили очікування: фонд Баффета прозвітував про рекордний прибуток

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway зафіксувала історично високий операційний прибуток у 2024 році, що зріс на 27% у річному вимірі та третій рік поспіль демонструє позитивну динаміку. Основним фактором зростання стали успішні інвестиції в страховий сектор та підвищена прибутковість страхових операцій.

Прибуток зріс втричі

На кінець 2024 року компанія мала рекордні 334,2 мільярда доларів готівки, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Попри значний резерв, Баффет у традиційному зверненні до акціонерів наголосив, що Berkshire надає перевагу інвестуванню у реальний бізнес, а не накопиченню грошових коштів.

Рзультати перевершили очікування

Хоча понад половина (53%) підрозділів компанії показали зниження прибутковості, результати перевершили очікування Баффета. Суттєво допомогли збільшені доходи від казначейських облігацій США та покращення роботи страхової компанії Geico, яка виграла від зростання тарифів та посилення андеррайтингу на тлі зменшення страхових виплат.

Експерти вражені фінансовими показниками Berkshire Hathaway. "Ці результати демонструють всю силу бізнес-моделі Баффета", – зазначив Томас Руссо, партнер Gardner Russo & Quinn.

Ключові фінансові показники Berkshire у 2024 році:

Операційний прибуток – 47,44 мільярда доларів (+27%)

Прибуток за IV квартал – 14,53 мільярда доларів(+71%)

Чистий річний прибуток – 89 мільярдів доларів

Чистий квартальний дохід – 19,69 мільярдів доларів

Скільки акцій продала Berkshire Hathaway

Компанія активно переглядала свій інвестиційний портфель, продавши акції на 143,4 мільярда доларів, включно з 62% частки в Apple та третину частки у Bank of America. Водночас Berkshire вже дев’ять кварталів поспіль продає більше, ніж купує.

На викуп власних акцій у 2024 році компанія витратила лише 2,9 мільярда доларів, а після 10 лютого 2025-го таких операцій більше не проводила.

Довідково. Окрім страхового бізнесу, Berkshire Hathaway володіє залізничною компанією BNSF, виробниками промислового обладнання, хімічними підприємствами, а також такими брендами, як Dairy Queen, Fruit of the Loom та See’s Candies.