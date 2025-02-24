Прибыль выросла втрое

На конец 2024 года компания имела рекордные 334,2 миллиарда долларов наличности, что вдвое больше, чем в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Несмотря на значительный резерв, Баффетт в традиционном обращении к акционерам отметил, что Berkshire предпочитает инвестировать в реальный бизнес, а не накоплению денежных средств.

Результаты превзошли ожидания

Хотя более половины (53%) подразделений компании показали снижение прибыльности, результаты превзошли ожидания Баффета. Существенно помогли увеличенные доходы от казначейских облигаций США и улучшение работы страховой компании Geico, которая выиграла от роста тарифов и усиления андеррайтинга на фоне уменьшения страховых выплат.

Эксперты поражены финансовыми показателями Berkshire Hathaway. "Эти результаты демонстрируют всю силу бизнес-модели Баффета", – отметил Томас Руссо, партнер Gardner Russo & Quinn.

Ключевые финансовые показатели Berkshire в 2024 году:

Операционная прибыль – 47,44 миллиарда долларов (+27%)

Прибыль за IV квартал – 14,53 миллиарда долларов (+71%)

Чистая годовая прибыль – 89 миллиардов долларов

Чистый квартальный доход – 19,69 миллиардов долларов

Сколько акций продала Berkshire Hathaway

Компания активно пересматривала свой инвестиционный портфель, продав акции на 143,4 миллиарда долларов, включая 62% доли в Apple и треть доли в Bank of America. В то же время Berkshire уже девять кварталов подряд продает больше, чем покупает.

На выкуп собственных акций в 2024 году компания потратила лишь 2,9 миллиарда долларов, а после 10 февраля 2025-го таких операций больше не проводила.

Справочно. Кроме страхового бизнеса, Berkshire Hathaway владеет железнодорожной компанией BNSF, производителями промышленного оборудования, химическими предприятиями, а также такими брендами, как Dairy Queen, Fruit of the Loom и See's Candies.