Фонд дочки Путіна став співвласником найбільшого виробника дронів у Росії – прибутки злетіли

Російська компанія "Геоскан", найбільший виробник безпілотників у країні, за рік значно покращила свої фінансові показники. Це сталося після того, як частка підприємства перейшла у власність фонду, пов'язаного з дочкою правителя Росії Катериною Тихоновою.

Виробник безпілотників збільшив дохід

Як повідомляють росЗМІ, у 2024 році виручка "Геоскана" зросла у 3,6 раза – до 4,7 мільярдів рублів, а чистий прибуток компанії зріс у 6,2 раза, сягнувши рекордних 1,27 мільярдів рублів, передає 24 Канал.

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Фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), який очолює Тихонова, вперше не оприлюднив фінансову звітність.

"Доступні лише дані про баланс організації, що за рік зріс на 625 мільйонів рублів і досяг 4,46 мільярда рублів", – ідеться у повідомленні.

Інформація про виручку та чистий прибуток за 2024 рік відсутня, але роком раніше ці показники становили 1,1 мільярда рублів і 234 мільйони рублів відповідно.

Що відомо про діяльність "Геоскан"

"Геоскан" займається виробництвом цивільних авіаційних безпілотників і розробкою програмного забезпечення для обробки фотограмметричних даних. У 2024 році НІР придбав 10% компанії у її засновника Олексія Семенова, якому належить 87,5%. Рештою 2,5% володіє гендиректор фірми Олексій Юрецький.

Одразу після зміни структури власності "Геоскан" різко збільшив закупівлі підсанкційних електронних компонентів у Білорусі.