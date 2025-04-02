Производитель беспилотников увеличил доход

Как сообщают росСМИ, в 2024 году выручка "Геоскана" выросла в 3,6 раза – до 4,7 миллиардов рублей, а чистая прибыль компании выросла в 6,2 раза, достигнув рекордных 1,27 миллиардов рублей, передает 24 Канал.

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Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), который возглавляет Тихонова, впервые не обнародовал финансовую отчетность.

"Доступны лишь данные о балансе организации, что за год вырос на 625 миллионов рублей и достиг 4,46 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Информация о выручке и чистой прибыли за 2024 год отсутствует, но годом ранее эти показатели составляли 1,1 миллиард рублей и 234 миллиона рублей соответственно.

Что известно о деятельности "Геоскан"

"Геоскан" занимается производством гражданских авиационных беспилотников и разработкой программного обеспечения для обработки фотограмметрических данных. В 2024 году НИР приобрел 10% компании у ее основателя Алексея Семенова, которому принадлежит 87,5%. Остальными 2,5% владеет гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.

Сразу после изменения структуры собственности "Геоскан" резко увеличил закупки подсанкционных электронных компонентов в Беларуси.